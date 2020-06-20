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教局主任涉易服偷窺被捕

2020-06-20 列印
　　醒目救生員識破易服男涉偷窺拉人，昨午約三時，銅鑼灣維多利亞公園泳池有救生員，發現一名「女泳客」坐池邊，但其體格卻似男兒身，覺得可疑暗中監視。

　　救生員其後見「她」步回女更衣室，即時通知女職員尾隨了解，終揭發該名戴假髮及口罩的「女泳客」為男子，懷疑他易服到女更衣室偷窺，遂將他截停及報警，警員到場調查後將他拘捕及帶署調查。據悉被捕人士姓謝，三十八歲，報稱任職教育局教育主任。

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