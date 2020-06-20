  • 2020年6月20日 星期六
  • 29º
  • 81%
熱門： 水佳麗新冠肺炎人工呼吸國泰全民派1萬

日報新聞 > 港聞

巴士加班門檻擬調低

2020-06-20 列印
　　運輸及房屋局建議修訂對專營巴士公司的指引，將每平方米站立的人數上限，由六人減至四人，並降低加班次的門檻。以往一條路線在最繁忙的一小時內，載客率要達到八成半才須要加班次，修改指引後基準則降低至七成半。運房局指巴士公司就有關修訂需要增購五十輛巴士，以及增聘一百二十名車長，成本增幅可控，亦將與地區人士商討調整巴士線的方案，避免造成擠塞，初步考慮以長途車為主。九巴表示認同放寬站立人數的標準，預計須額外購買巴士。新巴及城巴指要增加的巴士及車長不太多，對成本影響輕微。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd