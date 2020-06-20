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政府開三萬臨時職位改善失業

2020-06-20 列印
　　為紓緩受到疫情影響而日趨嚴峻的失業情況，政府在「防疫抗疫基金」預留六十億元，於未來兩年，在公營及私營界別創造約三萬個有時限的職位，涵蓋不同技能及學歷人士。當中各決策局和部門合共開設逾七百個處理行政和文書工作的有時限職位。公務員事務局表示，根據各決策局和部門的運作需要，預計招聘約三百名行政服務助理和約四百三十名支援服務助理。所有符合有關入職條件的香港永久性居民均可申請。如獲錄用，他們將按非公務員合約條款受聘，聘用期不超過十二個月。

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