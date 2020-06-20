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兩車八煞攔途「閘車」毆劫司機

2020-06-20 列印
■事主私家車擋風玻璃遭扑毀。
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　　港島數碼港發生離奇「閘車」劫案，一名男子駕車途中，遭八名配備兩私家車兇徒追撞及前後夾停，並將他強行拖出用木棍圍毆，兇徒傷人後再掠去事主逾六萬元現金及一部手機逃去。

        案中事主姓張，二十五歲，昨凌晨一時許，駕駛私家車至數碼港資訊道迴旋處時，尾隨一輛私家車突然加速從後猛撼，另一輛私家車則超前將車截停；兩車跳下八名惡煞，分持鐵棍狂扑毀事主私家車擋風玻璃、倒後鏡及車頭燈，並將事主拉出圍毆，掠去他身上六萬五千元現金及一部手機，八名兇徒登回兩私家逃去。事主頭手及腳受傷，報警後獲送院治療。警方將案件列作行劫，交由西區警區刑事調查隊跟進，正追緝八名均身穿深色上衣賊人，並調查案件是否另有內情。

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