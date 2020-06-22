﻿遞表首天 銀行見人龍 逾200萬市民登記攞萬元

昨天朋友見面，少問：「食咗飯未?」大多數會問：「登記咗未?」財政司司長陳茂波今年二月在《財政預算案》中宣佈向合資格永久居民派發一萬元，經行政安排四個多月，昨日起接受登記，市民反應踴躍，截至昨午約有二百萬人透過電子登記，他們最快七月八日獲發款項。有長者昨天一早往銀行外排隊等候交表，銀行全日人流較平日多約一倍。有市民計劃收錢後會外出飲食消費。



全港有二十一間銀行參與今次派錢登記計劃，昨早七時開始接受電子登記，首四小時已有逾七十五萬人經電子登記，過程大致暢順。截至昨午五時，已經約有二百萬名市民透過電子登記，另約八千名市民透過香港郵政網頁遞交電子登記表格。



不少長者不懂上網登記，昨天一早親身往銀行交表，昨天是周日，全港約一千間銀行分行以及約一百二十間郵政局罕有地朝九時至晚五時開放。旺角一間銀行門外，早上七時有長者到來排隊，約二十人等候交表，該行提早十分鐘開門。排頭位的長者稱，對政府派錢感到興奮，計劃用於飲食消費。亦有女士笑言，已經預早以信用卡消費，等一萬元來還卡數。



有人預早碌卡購物



太子一間銀行的職員表示，昨日人流較閒日多約一倍，當中八成人為長者，主要查詢何時可收款。有到場交表的市民認為，今次登記過程方便，不需填寫大量資料，收錢後會存起大部分款項，希望可按時收錢。



恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡表示，通過電子登記較方便及快收到錢，故特別在所有分行設有數碼大使，即場教導有需要的客戶作電子登記。記者以該銀行為例作實測，透過銀行的手機流動程式登記，只需四個步驟，需時不足半分鐘。而沒有網上理財戶口的人士，也可透過銀行網站辦理電子登記。



網上登記最快7‧8收款



若市民由即日起至本月三十日以電子登記，最快七月八日起陸續收錢，下月一日或之後進行的電子登記則會在登記後約一星期便收到錢。若以書面登記，會按年齡分三批接受登記，首兩周只接受六十五歲以上長者交表，申請人預計七月二十日起收錢。計劃的登記截止日期為二○二一年十二月三十一日。



同時，各大銀行趁機提供優惠吸客，其中滙豐推出現金及電子產品抽獎；中銀全新客戶於八月三十一日前成功透過中銀手機應用程式開戶並收款一萬元，於銀行手機或網上銀行開立港元定期存款可享定存利息優惠，客戶可以十萬元開立三個月定期存款，年利率為四厘三，即利息收入為約一千元。