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﻿部份銀行登記優惠

2020-06-22 列印
滙豐 登記客戶自動參加抽獎，大獎現金1萬元等。新客戶透過app開設個人綜合理財戶口，享首兩個月港幣儲蓄存款十厘優惠年利率。

恒生 登記客戶自動進入現金及電子產品大抽獎，大獎現金1萬元等。e-banking新客戶獲信用卡獎賞。

中銀 全新客戶透過app開戶，並收取1萬元後於銀行手機或網上銀行開立港元定期存款可享定存利息優惠。客戶以10萬元開立3個月定期存款，年利率為4.3%，利息收入為約1千元。

渣打 客戶透過該行登記並成功收款，有機會贏額外1萬元現金獎等。

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