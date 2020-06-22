﻿財爺探舊街坊 籲愉快消費

財政司司長陳茂波昨天落區了解市民首日登記一萬元的情況，他預計大部份市民會在八月底之前獲派款項。陳茂波透過社交平台和網誌表示，昨天回到小時候長大的屋邨飲茶，趁機與一班老街坊「傾偈」，又到附近的銀行視察「一萬元現金發放計劃」登記情況，不少街坊告之他已登記，他估計昨天為計劃的第一個登記高峰期。



感謝飲食業推優惠鼓勵消費



陳茂波提到，上周與飲食業界代表會面，感謝他們響應政府的呼籲，在七月中開始提供折扣優惠，加上零售及銀行等界別亦提供不同優惠，希望市民把握此消費時點，合力帶動整個社會的愉快消費氣氛。



財爺指，政府會透過手機短訊或郵件，通知市民的登記收妥，以及稍後發款的通知，但強調政府不會透過手機短信索取更多個人的資料，並提醒市民慎防虛假網站及詐騙電郵、短訊及電話。