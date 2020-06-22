﻿人大常委月底再開會 ﻿﻿或直接通過《國安法》﻿

《港區國安法》立法工作如火如荼，人大常委會將於本周日再開會。全國人大常委譚耀宗認為，屆時可能把港區國安法納入討論議程，若對草案意見分歧不大，常委會將直接表決通過。他又強調，按草案中央將會在港設立的國家安全公署，將不受《基本法》二十二條的規管。



全國人大常委會上周六閉幕，新華社隨後公佈會上審議的《港區國安法》草案的主要內容。同時，人大常委會第二十次會議將於本周日至下周二舉行，但議程暫未包括國安法。但全國人大常委譚耀宗透露，不排除屆時將國安法納入議程，若草案內容成熟，委員間的意見分歧不大，常委會將直接表決通過，毋須進行三審。



將在港設國安公署



對於草案提出中央將在港設立國家安全公署，同時特首委派法官處理相關案件，譚耀宗認為，國安公署是中央授權直接設立的機構，並不受二十二條規管（二十二條規定，中央所屬各部門均不得干預香港特區自行管理的事務），又指國安案件不同於一般刑事案，應有專門的司法人員處理，特首委任法官的做法並不牴觸《基本法》。



被問及觸犯國安法的疑犯會否被送至內地受審，他回應指，中央保留部份案件的管轄權，如出現香港無法處理的情況，會判定是否有送審內地的需要。



派駐國安顧問 梁愛詩：非太上皇



對於草案要求港府設立維護國家安全委員會，並由中央派駐國安顧問，基本法委員會前副主任梁愛詩認為，國安顧問不是「太上皇」，並無「尚方寶劍」，只能提供意見，沒權指令委員會，如提供的意見不適用，委員會未必採納。列席人大常委會的基本法委員會副主任譚惠珠返港後表示，國安公署與中聯辦在職能上有分別，但詳細有待條文公佈。



