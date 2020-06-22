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保安局及六紀律部隊首長 發聲明全力配合國安法

2020-06-22 列印
　　保安局局長李家超及六個紀律部隊部門首長，以及律政司司長鄭若驊昨發表聲明，全力支持和配合港區維護國家安全立法工作。鄭若驊指律政司作為其中一個承擔執行維護國家安全主要任務的政府部門，亦會成立一個專門的國家安全犯罪案件檢控部門。

　　保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、香港海關關長鄧以海、消防處處長梁偉雄、懲教署署長胡英明、入境事務處處長區嘉宏，以及政府飛行服務隊總監胡偉雄機長，對中央制定香港維護國家安全的法律予以全力支持。保安局又指，李家超會帶領各紀律部隊履行應有職責。特區政府同意應設立由行政長官擔任主席的維護國家安全委員會，保安局會全面配合。

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