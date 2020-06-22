或涉重要國家機密 港法庭難處理 何柱國：極少數國安案交內地審理

全國政協常委、星島新聞集團主席何柱國昨接受無線電視訪問時表示，中央制訂該法律，是為了香港安定，超過百分之九十九點九的港人不受影響，只有極少數案件須交由內地審理，是基於案情可能涉及重要國家機密，香港法庭缺乏經驗審理，也難以保密。他表示由特首指派法官審理國安案件，是適當的做法，因特首可判斷某些法官是否適合，例如其國籍；以免因角色衝突而出現尷尬。他又指，外國藉詞進行制裁，企圖阻遏中國崛起，港人應齊心抵禦攻擊。



全國政協常委、星島新聞集團主席何柱國昨接受無線電視訪問，指特區政府去年自行提出修訂《逃犯條例》，他當時率先公開強烈反對，近期中央為香港制訂《港區國安法》則十分支持，因為這條法律旨在保障國家安全，「只係針對絕小部分人，超過百分之九十九點九的港人不受影響」，亦不會影響市民的言論自由等權利，事實上社會對國安法的反對聲音，明顯比去年「反修例」少很多，可見不少人支持制訂國安法。



對於《港區國安法》草案列明中央將在香港設立維護國家安全公署，對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，何柱國認為當中涉及兩個原因，首先是香港法庭只擅長審理一般刑事和民事官司，沒有任何處理國家安全法律案件的經驗，「國安法係好複雜嘅事情，譬如一個中國官員被人收買，攞咗內地核彈或者火箭嘅機密，香港法官識唔識審呢啲案？」他補充，香港法庭是否可保守國家機密亦成疑問，故此該類案件應由內地審理，正如香港回歸前，亦會將這類案件交由英國法庭審理一樣。



特首指派法官審國安案適當



至於《港區國安法》草案提出行政長官可指定法官處理國安案件，何柱國表示目前制度規定，所有法官均由特首任命，其實與指定法官無異。他表示由特首指派法官審理國安案件，是適當的做法，因特首可判斷某些法官是否適合，例如其國籍，以免因角色衝突而出現尷尬。



他認為，有大狀對《港區國安法》表示擔心，是在「嚇人」，反問去年有人被人淋火水、有人被黑衣人掟磚頭掟死，「佢哋有無出來割席？又無話反對聲音好大？佢哋無出聲！因為立場唔同。」他認為現時巿民希望安居樂業，擔心自己的子女會被煽動，「啲父母驚國安法，還是驚細路哥被拉去坐監？」現時出來示威的都是中學生，他指中學生是要接受啟蒙的時期，批評一些反對派，例如教育團體和其下教師，不斷散播對該法律的恐懼心理，並煽動處於啟蒙階段的中學生參與違法示威， 「你教佢哋咩嘢？你有無羞恥之心呀？」



《港區國安法》的制訂，何柱國說中央是為了維護香港安定，但部分國家卻施加制裁，明顯是藉詞打擊，不讓中國崛起：「中國今日強盛，美國佬打壓；蘇聯當年強大，美國就大力打擊；日本以前強盛，又被美國打壓，一打就經濟二十年起唔到！」



何柱國形容，目前香港的處境，正如過往被美國打壓的日本，認為市民應該對國家、香港和自己有信心，堅定抵禦外國「唔公平嘅攻擊」，努力重建繁榮穩定的香港。