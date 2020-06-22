懲教署辦父親節活動 所員與家人享天倫樂

為鼓勵在囚人士與家人建立良好關係，懲教署上周五在歌連臣角懲教所，舉辦一個名為「『豚』圓父子丼」的父親節活動，讓正接受烹飪和餐飲業訓練的所員與家人，一起製作「麵包焗豬扒飯」。



同場亦有兩名於日前考獲「咖啡拉花班」證書的所員，為他們的家人泡調出暖意滿溢的拉花咖啡。



另外，懲教署亦在父親節舉行「父愛如山」活動，藉此增進在囚人士的家庭關係。在青少年懲教院所，在囚人士會製作心意卡，連同口罩收納套，送贈給親臨院所探望的父親，表達謝意。



在男性成人懲教院所，探訪在囚父親的子女可在年曆卡上寫上祝福字句送給父親。



