伯伯巴士遺銀包 好心車長拾獲物歸原主

有巴士車長前日在facebook群組「Tai Po 大埔」發文指，在一輛來往大埔及佐敦的271號九巴上，一名行動不便的伯伯留下銀包，內有銀行卡和現金，呼籲遺失銀包的伯伯或其家人看到帖文後，立即聯絡其公司。下一班車的巴士車長得知事件後，將伯伯送到總站。幸好，銀包早被原車的車長拾獲，並交回公司。



大批網民在帖文留言，直至晚上一名相信為伯伯的親友在帖文下留言指，「伯伯剛回家先跟我講，入面啲錢係佢朋友，好彩搵番。」不少網民大讚車長好人，車長則回覆指︰「過獎，職業關係啫！」最重要是物歸原主。



