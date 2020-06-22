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葛蘭素與中國合作疫苗 完成首期人體試驗

2020-06-22 列印
■新疫苗預計八月獲得安全性和免疫原性初步結果。
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　　藥廠葛蘭素史克（GSK）與內地三葉草生物製藥，早前開展合作研發新冠病毒蛋白亞基疫苗候選物「S-三聚體」（SCB-2019）。兩家公司日前宣佈，已完成有關疫苗候選的第一期人體臨牀試驗，首批健康志願者已接種，預計在今年八月獲得安全性和免疫原性的初步結果。

        此臨牀研究在澳洲珀斯進行，招募九十名成年志願者和六十名老年志願者，以隨機雙盲及安慰劑對照研究，旨在評估疫苗的安全性，反應原性和免疫原性。公司預計在今年年底前，展開第二B期及第三期人體臨牀試驗。

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