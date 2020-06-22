  • 2020年6月22日 星期一
  • 29º
  • 79%
熱門： 國安法居屋全民派1萬父親節新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

拒設「臨時」失業援助金　羅致光：說法過份樂觀

2020-06-22 列印
　　勞工及福利局局長羅致光昨透過網誌表示，香港由一九九七年的全民就業，經歷亞洲金融風暴、沙士及金融海嘯的先後衝擊，要到二○一七年底才出現失業率回落至反映全民就業的百分之三，故認為失業援助金可「臨時」設立的說法過份樂觀。

　　如果成立一個恒常毋須供款、毋須經濟審查的失業援助金，對僱主而言，解僱員工毋須付出，而對僱員來說則既無尊嚴代價，亦可紓解經濟困難。

  不過，以其沒有代價成本的情況下，道德風險便更高，對勞動巿場、僱主僱員行為、甚至消費與儲蓄行為影響會更大。政府未來數年亦都可能會出現赤字預算。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd