見習騎師﻿首戰兩勝頭馬﻿ ﻿藉音樂減壓走出低谷﻿

香港賽馬會今日起招募新一屆「賽事見習學員」，收生數目二十五名，入職薪酬近一萬二千元，毋須具備策騎經驗。五年前加入計劃的年輕見習騎師周俊樂，分享艱辛的學習旅程，並親自為招募歌曲《夢想》填詞，依靠音樂的力量走出低谷；他在今年五月初首次在港披甲上陣，便一鳴驚人兩勝頭馬。



馬會今日起招募約二十五名賽事見習學員，入職薪酬為一萬二千元。投考者可於網上報名，須年滿十五歲、至少完成中三課程，沒有身高限制，而見習騎師體重大約是一百零三磅，策騎員則約一百二十五磅。賽事見習學員除了有機會成為騎師外，也可以在其他賽馬工作崗位上盡展所長，例如策騎員、獸醫事務技術員、馬術事務助理等。



曾想放棄 執筆填《夢想》



現時年僅二十歲的見習騎師周俊樂（Jerry）於一五年九月入讀見習騎師學校，當時已有一年學習馬術的訓練。隨後在港訓練三年多，過程十分艱辛，既要修讀賽馬證書課程，內容涵蓋騎術理論與訓練、運動科學、音樂等，又要控制體重和訓練策騎，「感覺好辛苦，曾經有想過放棄的念頭。」當時舍監對Jerry循循善誘，鼓勵他嘗試去填詞，透過音樂減壓，終錄製出賽事見習學員招募歌曲《夢想》，以及由藝人馬浚偉主唱的《以後黃昏》等。



跨過重重難關後，Jerry去年被送往南澳洲深造騎功，在當地上陣逾五百四十次，贏得七十七場頭馬，居南澳洲騎師榜第五位。



今年五月九日首次在沙田馬場賽事披甲上陣，便一鳴驚人憑「承你所願」與「二郎」兩勝頭馬，氣勢一時無兩，而他昨天在沙田馬場再次勝出兩場賽事。Jerry表示，短期目標是提升騎功，吸取陣上經驗，爭取更多頭馬，長遠目標則是升格為騎師，有機會代表香港參與國際賽事，達成心中夢想。







