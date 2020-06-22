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北角兩麥當勞連環收偽鈔

2020-06-22 列印
　　一對南亞裔男女前日在北角英皇道一間麥當勞快餐店，懷疑使用一張五百元偽鈔，購買兩杯總值十元的特價雪糕新地後，再到區內另一間麥當勞快餐店，懷疑以另一張五百元偽鈔購買食物後離開。

　　兩店職員於深夜埋數時，發現懷疑有關的紙幣為偽鈔，翻查店內閉路電視片段，懷疑屬同一對男女所為，報警求助。警方正調查事件。

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