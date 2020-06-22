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反《國安法》街站爭執 男子稱遇襲

2020-06-22 列印
■報稱遇襲受傷男子。
■防暴警包圍岑子杰街站。
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　　沙田區議員岑子杰昨午亦在旺角銀行中心對開設街站反對《港區國安法》，一名持不同政見的男子與在場人士爭執，並一度發生推撞。一批防暴警察其後到場並拉起封鎖線，該名男子報稱受傷，由防暴警護送下離開。警方其後在網上發文指，一名男子與現場人士理論期間，突然被一名戴黑色帽、身穿黑色衣服的男子襲擊。施襲者隨即轉身逃跑。

　　當受害人打算上前截停施襲者時，竟被現場其他人士阻擋，卻沒有人截停施襲者。警方嚴厲譴責所有暴力傷害他人的行為。警方在現場進行搜證，並呼籲目擊事件的市民提供進一步資料。

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