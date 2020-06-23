﻿添馬公園及兩港鐵站上榜 十大走光黑點 短裙女士勿靠玻璃欄

女士留心，切勿走近，以免淪為瞥伯的獵物。民建聯公佈一年一度的全港走光黑點，今年新上榜的十個處所，包括添馬公園、港鐵柯士甸站和南昌站，還有尖東K11 MUSEA 等多個大型商場，它們都裝置了透明玻璃圍欄和透明玻璃扶手電梯，令女士陷於走光高危而不自知。另外，金鐘中信大廈地板反光度高，令女士容易「露底」，而銅鑼灣皇室堡育嬰室的半通透磨沙玻璃門，亦容易惹人想入非非。



今年是民建聯第十年展開全港走光黑點的大搜查。該黨的婦女事務委員會列出今年十個新增的走光黑點，包括添馬公園、中信大廈、海洋中心、K11 MUSEA、德福廣場二期、北角華匯中心商場、皇室堡嬰兒護理間、圓方星巴克咖啡店和港鐵南昌站和柯士甸站，大都安裝了透明玻璃圍欄和透明玻璃扶手電梯，當有人從下走過，仰望便輕易見到在上面女士的裙底。



前東區區議員植潔鈴指出，在添馬公園海旁長廊的玻璃圍欄，由於設上下兩層，若穿裙子女士在上層倚欄，下層遊人容易見到其裙下春光，她要求康文署為圍欄貼上防透物料或磨砂物料。另外，中信大廈繼一八年之後再度上榜，大廈地板物料「非常之反光」，令穿短裙的女性走光也不自知。



皇室堡嬰兒護理間有漏洞



立法會議員葛珮帆表示，位於皇室堡的嬰兒護理間採用「半通透」磨砂玻璃門，大門又不能上鎖，加上門框又是可反光的不銹鋼門框，可偷窺護理間內的情況。她建議商場在門上加貼不透明的磨砂貼紙，令婦女可安心在內餵哺母乳。



去年列出的二十二個走光黑點當中，部份已作改善，例如戲曲中心為圍欄加高及增加細圓點貼紙，但效果並不太顯著；新世紀廣場及圓方已為扶手電梯兩旁的玻璃貼上防透物料。



葛珮帆引述警方數字指，去年偷拍猥褻照片宗數的案件有三百二十一宗，比前年上升近百分之七，但現時針對偷拍行為存在法律真空期，法改委建議新訂的「窺淫罪」及「未經同意下拍攝裙底罪」，至今毫無進展，民建聯促請政府盡快啟動立法程序，以保障受害人。



最新十大走光黑點



地點 走光位



添馬公園 透明玻璃圍欄



中信大廈 反光地板



海洋中心 透明玻璃圍欄



K11 MUSEA 透明玻璃圍欄及扶手電梯



德福廣場二期 透明玻璃圍欄



北角華匯中心商場 透明玻璃扶手電梯



皇室堡嬰兒護理間 半通透磨砂玻璃門及門框鋼邊



圓方星巴克咖啡店 透明玻璃圍欄



港鐵柯士甸站 透明玻璃圍欄



港鐵南昌站 透明玻璃圍欄



