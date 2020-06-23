﻿「保就業」首輪批出48億 ﻿﻿養和集團領8600萬居首﻿

政府公佈「保就業」首批獲工資補貼僱主名單，涵蓋多個行業逾二萬五千名僱主，總補貼金額達四十八億元、逾二十萬名僱員受惠。其中養和醫療集團領取最多的八千六百多萬元，其次為時裝零售商I.T和香港電視網絡，還有多家零售商及航空公司申領工資補助。



政策創新與統籌辦事處公佈首批僱主名單，申領者來自多個行業，橫跨物流、航空、零售業等。獲最大筆補貼的是養和醫療集團，獲近八千六百萬元，涉三千二百多名員工，包括護士、輔助醫療職系及後勤員工等；其次是時裝零售商I.T，補貼額約四千萬元，涉一千八百多名員工；經營網購的香港電視申領約三千三百多萬元，承諾保留一千二百多名員工。



涉逾20萬僱員



利豐物流、經營優品360的彩鷗國際、早前有員工確診新冠肺炎的馬莎百貨母公司ALF RETAIL HONG KONG LIMITED、美國冒險樂園、優之良品、香港蘇寧易購、港珠澳大橋穿梭巴士有限公司、中華航空、長榮航空及中國南方航空香港營業部亦獲補貼。



養和發言人回覆本報查詢時表示，自二月起門診數字下跌一半，住院數字則下跌四分一，高層管理人員減薪一成，另外今年不會向員工發放花紅，會嚴格控制收支，並按需要申請第二輪保就業計劃。



西醫工會會長楊超發表示，養和醫療集團數年前發展的醫療旅遊十分旺盛，吸引不少北方省份的遊客來港看診或接種不同疫苗，故在社運和疫情影響下，生意必然大受影響。



醫療旅遊停滯



冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，保就業計劃是個短暫支援措施，部份申領資助的企業來自勞工密集的行業，認為他們有財政需要才會申領。



隨着經濟發展步伐放緩，他認為即使政府推出工資補貼計劃，仍難擋失業浪潮，只是對拖累失業率上升有一定的幫助，「如果無呢個計劃，（失業率）一早破六」，另外破產數字亦會隨之上升。



