  • 2020年6月23日 星期二
  • 32º
  • 70%
熱門： 保就業德貞淘大商場綠置居國安法

日報新聞 > 港聞

公司倘挪用津貼 工會憂難追討

2020-06-23 列印
　　僱主申領保就業補貼，僱主未必全面受惠。職工盟主席吳敏兒指出，有零售業公司表明獲發九千元補貼後，最多只會向員工發放五千元，其餘用作補貼日常開支，認為員工缺乏實際可以追討的途徑。

　　政府發言人表示，申領工資補貼的僱主可選擇去年十二月至今年三月其中一個月份，作為計算補貼額的「指定月份」，其受薪員工人數不可少於三月時的受僱人數，政府有權取回未有用於支付工資的補貼金額。發言人又指，若僱主濫用或違反計劃條件，可向保就業計劃秘書處舉報，當局必定會積極跟進。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd