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迪士尼申保就業 強調財政穩健

2020-06-23 列印
　　受新型肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園一度關閉五個月至上周才重開。行政總裁楊善妮出席立法會經濟發展事務委員會會議時，透露參加「保就業」計劃並獲補貼，但她強調樂園現時財政穩健，毋須裁員。

　　楊善妮指，樂園會改變營銷策略，今年迎來開業十五周年，會有大型活動慶祝，未來會集中發展本地市場，並正努力開拓外地市場，例如吸引泰國、台灣、菲律賓等鄰近地區的遊客，期望遊客會選擇在迪士尼留港度假。

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