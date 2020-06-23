  • 2020年6月23日 星期二
  • 32º
  • 70%
熱門： 保就業德貞淘大商場綠置居國安法

日報新聞 > 港聞

美股中段升29點

2020-06-23 列印
　　美國疫情持續，市場憂慮經濟復甦步伐受影響，美國股市本周首個交易日杜指早段下挫，中段報二五九○一點，升二十九點；納指則報九九九九點，升五十二點。滙控美國預託證券價格見三十六點八港元，升零點一港元；騰訊則見四百八十點三五港元，升六點一五港元。紐約期金報每盎司一千七百七十三美元，升二十美元；紐約期油則報每桶四十點一五美元，升零點四美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd