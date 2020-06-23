全球染疫將破九百萬 美多州單日確診新高

全球新冠肺炎確診人數即將突破九百萬人，近四十七萬人不治。全球過去一日新增逾十八萬宗確診個案，再創單日新高。美國仍是疫情最嚴重的國家，有近二百三十萬人確診，全美多州單日確診數字，近日均創新高，過去兩星期累計個案升了一成半，十八個州份個案正在上升。



港再多16宗輸入個案



內地方面，北京前日新增十一宗本地個案，當中北京佔九宗，河北佔兩宗。國家衞健委專家吳浩認為，北京疫情將進入平穩期，但不代表沒有新增個案，因前期所做的檢測結果逐步出來，因此每日確診人數會維持在一定的數字。此外，本港昨日新增三十宗輸入個案，主要由巴基斯坦返港，同時連續第九日本地零確診。消息指，本港昨晚再多十六宗由外地輸入的初步確診個案，全部來自巴基斯坦。財政司司長陳茂波指如主要經濟體成功防止疫情反彈，全球經濟有望在下半年逐步改善。



