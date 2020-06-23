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豬肉菜價升幅收窄 港五月通脹放緩至1.5%

2020-06-23 列印
　　政府統計處昨公佈五月份的消費物價指數按年上升百分之一點五，較四月份的百分之一點九為低。升幅放緩主要是由於豬肉及新鮮蔬菜價格，以及私人房屋租金升幅收窄所致。

　　剔除一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在五月份的按年升幅為百分之一點九，較四月份的百分之二點三為低。

　　上月物價升幅最大的類別為食品（不包括外出用膳），按年升百分之十一。政府發言人表示，外圍和本地價格壓力因經濟情況欠佳料會進一步減退，通脹會持續緩和。

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