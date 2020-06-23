﻿《港區國安法》最高刑期十年﻿ ﻿譚耀宗：很大程度接納港意見﻿

全國人大常委譚耀宗（圖）昨日透露，《港區國安法》的最高刑期是十年，遠較內地國安法為低，這是因為中央不希望使用嚴刑，希望大家體諒中央的苦心。他又指人大法工委就「港區國安法」草案的說明，很大程度上採納了港方的意見，亦考慮了「一國兩制」及普通法法制的運作。



遠較內地國安法低



早前公佈的《港區國安法》草案明確規定四類犯罪行為，其中的「顛覆國家政權」不同於《基本法》二十三條的「顛覆中央人民政府」，譚耀宗指「國家政權」可理解為包括特區政府，但現階段不便講述詳情。草案說明指出，參選或就任公職時應當簽署文件，確認或宣誓擁護《基本法》，譚耀宗認為以前可簽可不簽確認書，出現很多人不簽署情況，現時是要進一步確立要簽署確認書。



譚耀宗透露，國安法的最高監禁年期是十年，相較設有終身監禁的內地國安法，量刑起點及最高點都偏低。他認為是因中央不希望使用嚴刑，希望大家體諒中央的苦心。對於草案要求駐港國安公署對極少數案件有管轄權，他指日後如香港遇上無法處理的情況，特首可按機制請求中央出手處理，不排除少數案件會轉交至內地檢控及審理。



譚耀宗說，草案要求特首指定法官審理國安案件，是因一些法官有明顯的政治立場，甚至有政黨背景，未必適合處理案件。《基本法》委員會委員陳弘毅則指，本港法律界希望法例明確界定中央擁有管轄權的「特定情形」，若疑犯須移交至內地，必須有充份的程序保障。立法會主席梁君彥指前日以個人身份，應邀與港澳辦主任夏寶龍會面，反映不同黨派議員對國安法的意見。民主黨七名立法會議員要求梁披露會面內容。



