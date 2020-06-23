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林鄭：《國安法》穩港舉措 立法工作不容有失

2020-06-23 列印
　　昨在北京舉行的財新論壇上，特首林鄭月娥發表視像講話，批評美國不斷就《港區國安法》要求制裁及打擊香港，強調香港經濟重新出發及重啟信心至為重要，國安法是香港重回「一國兩制」軌道，確保社會穩定及維持企業信心的重要舉措，強調立法工作勢在必行、不容有失。香港有自由開放的經濟環境，優良的法治傳統及司法獨立，公平競爭環境，只要堅持及完善「一國兩制」，嚴厲打擊危害國家安全的違法份子，止暴制亂，利用好自身優勢，香港依然商機處處。

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