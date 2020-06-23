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特首指定法官處理國安案鄭若驊：無損司法獨立

2020-06-23 列印
　　律政司司長鄭若驊昨天表示，《港區國安法》草案要求特首指定法官處理國安案件，按她的理解，應是指特首制定一張專門處理案件的法官名單，這種做法可令專長於國安法的法官集中處理案件，將得出更清晰的案例。她指特首擁有法官任命權，選擇法官時，會一如既往考慮他們的專業和司法才能，重申法官判決只按照法律與證據，無損本港的司法獨立。

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