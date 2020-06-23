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管浩鳴：陳同佳全家支持回台自首

2020-06-23 列印
　　涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的疑犯陳同佳，去年表示會往台灣自首，惟至今未成行。香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，據他所知，陳同佳全家人都支持他回台灣自首。管浩鳴稱，他們在父親節沒有任何活動，「哪有心情！」

　　管浩鳴並希望各位傳媒朋友給陳的家人一點空間，指其家人已承受不少壓力。陳同佳涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎後潛逃回港，由於香港與台灣未有移交規例，去年觸發修例風波。

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