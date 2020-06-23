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七千居屋單位下月接受申請

2020-06-23 列印
　　房委會資助房屋小組昨日開會討論新一期居屋的銷售安排，通過出售七千多個居屋單位，下月接受申請，初定是市價的六三折。因應疫情，房委會在八月下旬，會按今年四至六月的非業主住戶居民入息水平，調整最終售價，入息減少會有相應折扣，但如入息增加，將不會調升售價。

　　同時，綠白表比例會改為四六比，二人或以上家庭申請的入息及資產上限，將分別定為六點六萬及一百七十萬元。

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