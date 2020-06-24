﻿警不排除與反修例有關 中大女生夥男友 涉洗黑錢3.6億

一名中文大學女生與同居男友涉嫌參與逾三億元洗黑錢勾當，昨天被警方拘捕。警方指兩人過去七個月內涉嫌利用自己的銀行帳戶，收取不明來歷的巨款，總數高達三億六千多萬元，涉觸犯「洗黑錢」罪行，兩人帳戶內五十萬元已被凍結。警方不排除該宗龐大洗黑錢案與反修例風波有關，也不排除稍後有更多人落網。



涉案兩名男女，包括一名三十二歲本地男子，他報稱無業；一名二十二歲本地大學女生。據悉她在中文大學新聞及傳播學院就讀四年級，與男子是同居關係，兩人同涉「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名而被捕，遭扣查並不准保釋。



警凍結兩戶口共50萬元



毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉交代案情時指，警務人員經情報主導調查後，昨早在將軍澳區拘捕兩名涉案人士，相信由去年十月至今年五月期間，兩人涉利用兩個個人銀行戶口，收取合共三億六千四百萬元不明來歷的款項，款項轉入戶口之後又再轉走，警方已經凍結兩個戶口內的五十萬元，並檢獲兩部懷疑與案件有關的電話。周穎嘉指，案件仍在調查中，警方正追查資金來源及流向、戶口持有人的背景及案件是否涉及社會運動，不排除有更多人被捕。



周穎嘉強調，打擊洗黑錢勾當，是警隊今年首要行動目標之一，警方會繼續採取以情報主導的行動，主動調查「洗黑錢」活動，並重申利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，都有可能觸犯「洗黑錢」罪行，根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判處五百萬元罰款及入獄十四年，市民對於搵快錢途徑應加以警惕，特別是年輕人，切勿輕易相信陌生人甜言蜜語，應該時刻提高警覺，並加倍小心，切勿將身份證明文件、銀行戶口及個人理財密碼交給其他人，以免誤墮法網。另外，警方再次呼籲市民，市民如有任何懷疑，可致電警方反詐騙協調中心二十四小時熱線一八二二二查詢。



此外，《星島日報》昨天獨家報道，有聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」的工作人員，在網上刊登招聘廣告。記者放蛇查詢，對方稱美國、韓國等慈善機構每周均匯款來港，目的是支援香港示威者，只要有人願意提供銀行帳戶，並交由基金人員操作，每周入帳至少八萬至十萬港元，並於同日取款，戶口持有人每月平均即可輕鬆賺取一萬多元收入。《星島》引述律師指，相關行為已經構成「洗黑錢」罪行。