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美媒指中美貿協已結束 白宮顧問斥斷章取義

2020-06-24 列印
　　美國白宮貿易顧問納瓦羅接受《霍士新聞》訪問時，提到中美貿易協議已結束，報道傳出後，一度觸發杜指期貨大跌，其後納瓦羅澄清記者誤解其意思。

　　納瓦羅在訪問中稱，今年一月中美代表在華盛頓簽署首階段貿易協議，但北京早於兩個月前已知悉新冠肺炎疫情，但仍准許數以十萬計人赴美「傳播病毒」，他批評中國的做法，有如二戰時的日本，一邊和美國和談，一邊卻準備偷襲珍珠港，他回答記者提問時稱中美貿易協議已結束。其後，納瓦羅發聲明批評傳媒斷章取義，訪問所指的「結束」，是指對中方欠缺信任。

　　此外，美國疫情擴大，昨天新增三萬多宗確診，累計二百三十八萬宗病例，十二萬多人死亡。



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