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公屋料九月加租 房會正研寬免

2020-06-24 列印
　　房委會完成兩年一度租金檢討。消息指今年公屋租戶按機制加租百分之九點六六，將於九月一日起生效。若以一九年十二月的平均每月租金二千零七十二元計算，平均上調金額約為二百元，最高近五百元。但房委會將研究會否提供寬免。

　　立法會房屋事務委員會和房委會資助房屋小組下月將討論，並考慮會否提供特別紓困措施。據悉，房委會指本港經濟前景變得愈具挑戰性，但由於受法律約束，須每兩年檢討公屋租金，但認為可在條例下考慮是否提供租金寬免。

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