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港增16輸入個案 祿泉樓72歲翁染疫亡

2020-06-24 列印
　　本港昨日新增十六宗新冠肺炎輸入個案，均由巴基斯坦返港，同時連續十日本地零感染。沙田瀝源邨祿泉樓群組再多一名七十二歲男患者不治，該群組共有兩人病逝，全港累計六名確診者離世。威爾斯親王醫院發言人昨表示，該名七十二歲男病人昨日凌晨離世。病人期間須洗腎及接駁人工心肺機協助呼吸，病情持續惡化，延至昨早離世。翻查資料，病人本身患有糖尿病及高血壓。

　　消息指，落馬洲皇崗口岸最快下周初有限度重開，主要供豁免檢疫人士使用。特首林鄭月娥昨說期望盡快推行「健康碼」，涵蓋廣東省及澳門。

　　此外，內地前日新增十三宗新冠肺炎本地個案，均在北京。由本月十二日至二十二日零時，北京市累計核酸採樣近二百九十五萬人。

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