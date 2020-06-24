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德貞欺凌案 再拘四女童

2020-06-24 列印
　　德貞女子中學十三歲女學生被欺凌事件有新發展。繼警方日前拘捕兩名涉案同校女生後，前日再有施虐片段流出；警方調查後發現，受害人在本月十五日於長沙灣海麗商場，懷疑曾被人用手襲擊。警員前晚在深水埗區再拘捕四名年齡介乎十三至十四歲女童，涉嫌普通襲擊。四人已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到，警方指不排除更多人被捕。受害女童十三歲姓李，在德貞女子中學就讀中一。

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