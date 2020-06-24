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皇崗將改為 「一地兩檢」口岸

2020-06-24 列印
　　深圳市委書記王偉中宣佈，皇崗口岸重建「三開」啟動，口岸將定位為「一地兩檢」純旅檢口岸，未來取消貨檢功能，預計將於二○二二年底建成。所謂「三開」，是指臨時旅檢場地全面具備開通條件、現口岸旅檢區開始拆除、新口岸綜合大廈開工。新口岸取消貨檢功能所釋放的約五十萬平方米土地，將用於深港科技創新合作區深方區域開發。交通規劃將引入深廣中軸城際軌道、穗莞深城際軌道、地鐵二十號線及預留港鐵北環線支線接入條件。

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