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一手樓空置稅終止審議

2020-06-24 列印
　　立法會法案委員會昨日通過，終止審議一手樓空置稅議案。相關法案是向空置超過六個月的一手私人住宅單位，徵收額外一倍差餉，以鼓勵發展商盡快將單位推出市場。有議員質疑政府無法清楚交代成效，擔心無法為樓市降溫。運輸及房屋局發言人指，對條例草案未能趕及於今屆立法會會期內通過感失望，考慮會否在下一屆會期重新提交草案。

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