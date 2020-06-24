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否認指派審案 林鄭：僅制定法官名單

2020-06-24 列印
否認指派審案 林鄭：僅制定法官名單
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　　特首林鄭月娥昨日表示，《港區國安法》草案已明確規定，中央對國家安全事務有根本責任，市民亦有共同義務，維護主權統一及領土完整，強調如果「一國」受損，「兩制」也會失去穩固基礎，質疑如有人認為國安法破壞「一國兩制」，可能從來無將「一國」放在眼內。

　　對於有質疑指，特首指定若干法官審理國安案件，是破壞司法獨立，她反駁並非特首指定某位法官處理某宗案件，而是制定一份適用於各級法院的法官名單。她必定諮詢終審法院首席法官，不是在街上隨便找一個人；又強調一些特定專門法庭的專職法官，都由特首委任，批評有人孤陋寡聞。



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