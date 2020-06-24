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中歐視像會議 歐盟憂《國安法》損港自治

2020-06-24 列印
　　中歐領導人昨日以視像方式舉行會面，國家主席習近平、總理李克強、歐洲理事會主席米歇爾，以及歐盟委員會主席馮德萊恩均有參與會議。

　　米歇爾在會面後表示，歐盟對中國實施《港區國安法》表示極大關注，擔心將影響香港自治及國際金融中心地位。歐盟認為國安法不符合中國對國際的承諾，促請北京確保香港的政治多元、民主及人權水平。

　　習近平在會上表示，自從新冠疫情發生以來，中國和歐盟相互支持，中方願同歐方攜手推動中歐關係更加穩健成熟，邁向更高水平。他強調，雙方要相互尊重、求同存異，打造更具世界影響力的中歐全面戰略夥伴關係。

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