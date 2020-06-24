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小赤麂誤墮引水道受困獲救

2020-06-24 列印
■小赤麂腳部擦傷，送往漁護署作進一步檢查。
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　　有市民昨早在城門水塘近圓玄學院一條引水道，發現一隻約兩呎長的赤麂誤墮受困，報警求助。消防員、漁護署人員合力救起小赤麂，交由獸醫作進一步檢查。

　　昨早約九時，有行山人士發現一隻小赤麂意外跌入引水道被困，於是報警求助。消防員、漁護署人員及愛護動物協會先後趕到場，消防及漁護署人員首先用梯爬落引水道，先以圍網包起黃麂將牠抱起，再放入籠內救走。過程中並沒有使用麻醉槍，經初步檢查後，赤麂腳部擦傷，未成年，交由漁護署人員將其帶返中心作進一步檢查。

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