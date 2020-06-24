﻿攝逾23萬頭像包括張子強﻿﻿ 赤柱絕密囚犯照相機曝光﻿

香港懲教署今年成立一百周年，當中曾監禁許多知名犯人的赤柱監獄，運作至今亦超過八十三年。院所中不少器材，包括自赤柱監獄落成以來便投入運作的巨型洗衣機，以及上世紀七○年代引進為在囚人士拍攝檔案照的攝影設備，都記載署方與無數在囚人士的歲月。記者 羅雅如



懲教署（前稱監獄署）一九七六年從意大利引進一座攝影儀器，為在囚人士拍攝檔案照片。整座儀器由十八件組件構成，輔以四組閃光燈，側面設有鏡子，能同時拍攝在囚人士的正面及側面照，縮印並列於同一照片上，並附上其編號。座椅上亦設有具調校功能的頭部承托器，以固定在囚人士頭部的拍攝位置。



不過，當時沖灑相片需時兩至三日，在未有照片附檔前，監獄醫生及監督只能憑在囚人士編號確認他們的身份。攝影儀器多年來曾為逾二十三萬名還押及定罪的在囚人士拍照，當中包括「大富豪」張子強；至二○○三年一月才由較先進的數碼攝影系統取代。



在監獄的收押室，在囚人士換上囚衣後，須站在設有高度線的背板前，手持編號牌拍照。在囚人士的照片、指模，連同其姓名、罪行、刑期等資料均會記錄入冊，俗稱「入冊」。「冊」亦有監獄大閘的意思，「出冊」意指出獄。



署方會根據犯人刑期、醫療情況等分配到不同工場工作，赤柱監獄自一九三七年落成，洗衣工場就放置一台獲離心洗衣和脫水機器獎項的英製洗衣機。負責犯人需攪動速度控制輪去調節洗衣機的運作速度，完成洗衣程序後，便可踏下腳踏排水，耗時一小時。



該台舊式洗衣機運作至二○一○年，共提供達七十三年的洗衣服務，處理衣物達一萬七千五百公噸。洗衣工場現設有七台新式洗衣機，運作更有效率。



洗衣工場對出空地的古銅鐘，亦由監獄落成就放置至今。銅鐘於一八九五年在英國鑄造，作火警警報之用。雖然現已有中央火警警報系統，但古銅鐘仍放置於此，成為赤柱監獄其中一個標誌象徵。



