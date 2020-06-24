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﻿美股中段升189點

2020-06-24 列印
　　美國周二股市杜指早段向好，中段報二六二一四點，升一百八十九點；納指則報一○一八九點，升一百三十三點。滙控美國預託證券價格見三十七點五七港元，升零點一二港元；騰訊則見四百九十五點四港元，跌兩港元。

  紐約期金報每盎司一千七百八十一點三美元，升十四點九美元；紐約期油則報每桶四十點八七美元，升零點一四美元。
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