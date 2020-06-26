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「千元月票」大抽獎 乘九巴過海有得玩

2020-06-26 列印
　　九巴舉行大抽獎，得獎者可獲價值逾千元的「九巴月票」連八達通，名額共四千個，總值逾四百萬元。乘客須年滿十八歲，六月二十九日至七月二十六日期間，每周以八達通搭三程九巴過海路線，即有一次幸運抽獎機會，上限三次。抽獎結果會在九巴手機應用程式App1933內公佈，並刊載於《星島日報》及《英文虎報》。

八達通付款 每周最多玩三次

　　九巴抽獎活動為期四星期，凡年滿十八歲乘客，須每星期透過九巴手機應用程式App1933登記八達通號碼參與活動，並於該星期內使用有關八達通，乘搭九巴營運之過海路線。九巴將以電腦系統隨機抽出得獎的八達通號碼，每周將會送出一千張價值一千零三十元的九巴月票連八達通卡，乘客每日可任搭十程九巴。得獎者可於辦公時間內致電3406 7456查詢領獎安排，八月三十一日前領獎。

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