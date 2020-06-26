﻿的士擬提加價三方案 最多 「落旗」貴十元

香港的士小巴商總會正向會員收集的士加價的意見，建議「落旗」收費分別加六元、八元和十元等三個方案，跳錶價錢不變，預計下月初向運輸署提出申請，希望政府「特事特辦」，早日通過加價方案。運輸署表示，需要再度審視的士業界的加價申請，會適時提交相關機構審議。



香港的士小巴商總會理事長周國強昨在電台節目表示，明白加價對市民的生活「百上加斤」，但的士已有三年多沒有加起錶價，隨着近年維修及保險費等成本不斷增加，加上的士最大的日本汽車入口廠更換新車，新車價錢由二十四萬元升至三十二萬元，加幅達三成，因此，會員普遍認為加六至八元是較為合理。



至於加價是否會令市民不再選擇搭乘的士，他說並不擔心，認為目前本地消費復甦，已經令的士生意恢復到過去八至九成，強調乘客能承受加幅，加價亦可令司機服務態度有改善，希望政府可以早日通過加價方案。



汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠則認為，起錶加六元較可取，擔心一下子加太多，會令乘客難以接受。有的士司機贊成加價，認為至少追回通脹；但亦有的士司機指疫情加上經濟差，生意已減少一半，憂加價會令生意更差。有市民批評加幅太多，指的士服務質素一般，若加價未必會再乘坐。



的士工會傾向起錶加六元



運輸署表示，業界於一八年九月提出的加價申請，政府曾在去年三月諮詢立法會交通事務委員會及交通諮詢委員會，由於去年的社會活動及近月疫情對社會經濟的影響，政府需要再度審視相關加價申請，包括考慮的士營運的財務可行性、的士與其他公共交通工具的收費之間的合理差距，以及市民的接受程度等。



