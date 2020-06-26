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﻿美股中段升50點

2020-06-26 列印
　　美國周四股市杜指早段下跌，中段反覆，報二五四九六點，升五十點；納指則報九九四四點，升三十五點。滙控美國預託證券價格見三十九點九九港元，跌零點○一港元；騰訊則見四百八十四點七二港元，跌六點○八港元。紐約期金報每盎司一千七百七十三點二美元，跌一點九美元；紐約期油則報每桶三十八點七九美元，升零點七八美元。
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