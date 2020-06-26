繼日前一名中大女生涉洗黑錢被捕之後，昨天又有一名城大女生涉嫌協助經營非法賭檔落網，為大學教育響起警號。部份大學生不好好求學，卻鋌而走險，教育界不能視之為個別事件，必須從教學入手，提高大學生的正確價值觀，協助他們撥亂反正。 日前一名中大女生與男友涉嫌借出戶口洗黑錢，涉款逾三億元，屬嚴重的罪行，一經定罪，可判長期監禁。至於昨天被捕的城大女生，涉嫌協助一名男補習教師和其他人等經營非法賭檔，女生更任「荷官」，而被捕賭客中亦有大學生。發生這兩宗案件，相信社會人士會問，我們的大學生出了甚麼問題？ 大學生接受了十多年教育，最重要是學習專門知識，也要培養出正確的價值觀、良好的人生觀及廣闊的...

2020-06-26