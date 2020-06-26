人大常委會已充份諮詢各界人士 梁愛詩：《港區國安法》料月底通過

全國人大常委會將於本月二十八日至三十日再開會，儘管議程暫無提及《港區國安法》，但《基本法》委員會前副主任梁愛詩認為，人大常委會已充份諮詢各界人士，預料法例會在月底通過。她又指，行政長官相比首席法官能接觸更多機密資料，因此更適合委任國安案件的法官。



梁愛詩在港台節目表示，《港區國安法》草案在香港引起不同意見，但人大常委的意見可能比較一致，加上中央已諮詢人大、政協代表及香港法律界人士，相信已有足夠討論供參考，草案在本月底通過的機會很大，同時列入《基本法》附件三並刊憲實施。她又指，在法案通過前，中央不會按慣例公佈所有條文，以免引起社會衝突，再造成破壞。



特首更適合委任國安案法官



梁愛詩表示，在過去一年的示威中，示威者破壞公共財產，高叫「光復香港，時代革命」等「港獨」口號，反映他們意圖分裂國家及顛覆政權，強調如中央放任不管，香港以後就會變得如台灣一樣。



她指，行政長官同時是本港的國家安全委員會主席，能接觸許多機密資料，因此比終審法院或高等法院首席法官，更適合委任國安案件的法官。梁愛詩相信，國安法將列明何謂中央保留管轄權的「特定情況」，重申國安公署並非「太上皇」。公署可與香港警方合作處理國安案件，但如涉及極度機密或引起國際問題的情況，中央則需保留一定權力，但重申公署人員要遵守香港法律。



另外，《基本法》委員會副主任譚惠珠在電視節目指，《港區國安法》說明摘要提到，香港居民就任公職時，應簽署文件確認或宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，她指執行細節可能由特區政府決定，她認為高級公務員應要包括在內。



