美國務院抨中國打壓異見人士

美國國務院昨日發表二○一九年度反恐形勢特別報告，批評中國以反恐名義，打壓及監控少數族裔和異見人士，同時提到香港當局錯誤將市民支持民主、人權的行為，描述為恐怖主義。而北京在港發言人形容香港出現「恐怖主義苗頭」，亦是錯誤的描述。



報告表示，北京利用反恐為藉口，使用高科技監控及新法律等加強監控新疆，認為北京對恐怖主義和極端主義的定義廣泛，繼續引發嚴重的人權擔憂。美國國務卿蓬佩奧在記者會上指，美國及盟友在反恐問題上取得重要成果，但伊斯蘭國還在全球各地活動，未來仍有很多工作要做。此外，他宣佈將徵集伊斯蘭國訊息的懸賞金額，提高至一千萬美元。



