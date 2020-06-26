小白鷺便利店涼冷氣 悠閒漫步「賽神仙」

炎炎夏日，市民每次出街都想找個地方涼冷氣。有大埔街坊近日到便利店時，竟見到有小白鷺在店內涼冷氣。小白鷺完全不怕人，更一度探頭望向雪糕櫃，似乎想找食物，十分可愛。



大埔區內有大量鷺鳥棲息，常吸引不少市民拍照觀賞。有大埔街坊在社交群組發帖並上載片段，表示：「住咁耐都係第一次咁近距離接觸，好醒啊識自己入去涼冷氣。」從影片可見，一隻小白鷺似在店內悠閒散步，更一度走向雪糕櫃張望，但似乎沒有看中「心頭好」，最後離開便利店。網民又補充，自己只是拍照，不敢打擾牠。



大批網民留言大讚小白鷺得意，更搞笑幫牠「配音」：「都無嘢啱買，唔睇啦！」「冇魚賣嘅！」「咩食嘢要畀錢㗎？仲要咁貴！」