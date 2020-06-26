小記者從屬的「香城日報」昨晚發表聲明，指昨派出一名十八歲記者，帶領兩名十七歲及一名十二歲記者採訪「端午節和你shop活動」，其中十二歲記者在下午約四時於警方封鎖線內被截查，警方指因記者未滿十六歲，須將其帶回警署，由其父母接走，在事件發生後該媒體已通知男童家人及向元朗區議員求助。
採訪元朗示威 12歲網媒記者被帶署
小記者從屬的「香城日報」昨晚發表聲明，指昨派出一名十八歲記者，帶領兩名十七歲及一名十二歲記者採訪「端午節和你shop活動」，其中十二歲記者在下午約四時於警方封鎖線內被截查，警方指因記者未滿十六歲，須將其帶回警署，由其父母接走，在事件發生後該媒體已通知男童家人及向元朗區議員求助。
保母車經營難 加費四成救亡
疫情襲港，學校停課逾四個月，校車營運受重創。保母車業界指，復課後乘搭校巴的學童數目大減，平均每架車每月虧蝕逾萬元，九月新學年或需調高收費，但顧及不少家庭亦面對經濟困境，業界或不會像以往般進取加價六至七...
2020-06-26
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網傳五解放軍「遭印軍持匕首刺傷」 外媒再披露一段中印士兵衝突片
中印邊境衝突餘波未了，原本因為雙方軍方高層進行談判後已稍溫的關係再次「燃燒」。有網絡上再次出現有關中印邊境的消息，內地被認為是「紅二代」的網紅蔡小心透露，在中印衝突中有五名解放軍士兵遭到印軍持匕首刺傷...
2020-06-26
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華盛頓出動國民警衞軍護紀念碑雕像
近期反種族主義示威，令一些象徵奴隸時期或邦聯領袖的雕像成為被破壞的目標。美國總統特朗普揚言，會用強硬手段對付此類示威者。周三華盛頓出動四百名沒有配備武裝的國民警衞軍以保護紀念碑和雕像。另，同日爆出美國...
2020-06-26
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳維景灣畔6座中高層B室，面積530方呎，兩房間隔，望翠綠山景，議價後以860萬易手，呎價16226元。原業主於04年...
2020-06-26
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銀行股漲升支持大市 美股好淡爭持 杜指升299點
美國股市周四好淡爭持，美國新申領失業救濟數據比預期為差，加上美國部分州份據報疫情反彈，杜指早段曾挫236點，惟銀行股漲升則令大市得支持，杜指其後更曾倒升143點。納指和標指亦表現反覆，本時間約12時半...
2020-06-26
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日乙明日重開 天鵝搶攻風林
正當歐洲各地聯賽陸續重開，日本球壇亦接力上演，本周末先有日乙重啟第二輪賽事，下周就輪到日職。明午日乙焦點是甲府風林主場對新潟天鵝，客軍首輪派遣六位外援及入籍兵上陣即大捷，今仗「六鬼拍門」可再下一城。 ...
2020-06-26
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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老婆下月生B 努力搵奶粉錢 43歲陳山聰 街頭肉搏兩粒鐘
43歲嘅陳山聰下月榮升爸爸，奶粉同尿片錢都好貴，所以山聰經常將養妻活兒努力搵錢掛喺口邊。日前下午，山聰為新劇《超能使者》拍外景，劇情講佢以一敵二，當日氣溫高達34度，山聰埋身肉搏，拳來腳往打足兩粒鐘，...
2020-06-26
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社論——大學生犯法 一宗也嫌多
繼日前一名中大女生涉洗黑錢被捕之後，昨天又有一名城大女生涉嫌協助經營非法賭檔落網，為大學教育響起警號。部份大學生不好好求學，卻鋌而走險，教育界不能視之為個別事件，必須從教學入手，提高大學生的正確價值觀，協助他們撥亂反正。 日前一名中大女生與男友涉嫌借出戶口洗黑錢，涉款逾三億元，屬嚴重的罪行，一經定罪，可判長期監禁。至於昨天被捕的城大女生，涉嫌協助一名男補習教師和其他人等經營非法賭檔，女生更任「荷官」，而被捕賭客中亦有大學生。發生這兩宗案件，相信社會人士會問，我們的大學生出了甚麼問題？ 大學生接受了十多年教育，最重要是學習專門知識，也要培養出正確的價值觀、良好的人生觀及廣闊的...
2020-06-26
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馬場浮世繪——寶塚紀念賽日轉播來港受注
香港賽馬會將於本周日轉播日本阪神馬場舉行的「寶塚紀念賽日」裏其中七場賽事來港受注，當中的重頭戲當然是國際一級賽，途程為二千二百米的寶塚紀念。 翻查過去十年此賽數據，共有二十匹雌馬參賽，結果兩駒勝出，包括上屆冠軍「雍容白荷」，另外有三駒得亞軍，四駒取得季軍，表現相當突出，故此列陣今屆大賽的兩匹雌馬「旺紫丁」和「創世駒」，均有留意價值。查兩駒目前亦被當地傳媒分別估計為二點九倍次熱和四點三倍第三熱門，至於成為兩倍大熱門則是去年有馬紀念亞軍「農神節慶」。 馬場浮世繪
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