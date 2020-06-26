採訪元朗示威 12歲網媒記者被帶署

繼上月十日，網媒「深學媒體」派出十二歲男童採訪尖沙咀海港城示威，被質疑非法僱用童工後，網媒「香城日報」昨午也被發現派出十二歲小記者採訪，在元朗一商場採訪「端午節和你shop」示威活動，警方在場截查可疑人士，據悉，拘捕最少十二人，當中包括該網媒的小記者被帶走。



小記者從屬的「香城日報」昨晚發表聲明，指昨派出一名十八歲記者，帶領兩名十七歲及一名十二歲記者採訪「端午節和你shop活動」，其中十二歲記者在下午約四時於警方封鎖線內被截查，警方指因記者未滿十六歲，須將其帶回警署，由其父母接走，在事件發生後該媒體已通知男童家人及向元朗區議員求助。



