李嘉誠推動固碳技術救地球

長和系資深顧問李嘉誠旗下的維港投資，為由澳洲農夫合組的科創公司Soil Carbon Co.領投，共籌得六百八十萬美元，即約五千三百萬港元。



該公司透過微生物科技，把大氣中的二氧化碳轉化至泥土中成為固碳，並能應用於所有耕作系統。此科技能讓泥土更肥沃，同時有效大幅降低大氣中的二氧化碳水平。土壤的碳水平提高，有助農夫增加收成，增加在極端天氣及乾旱環境下的抵禦能力。



原來李嘉誠與孫女在十多年前，曾看到一輛貨車經過並排放出一大團黑煙，李嘉誠便決心為環保出一分力。



當Soil Carbon Co.送贈兩團泥土，一團是普通的，另一團則是顏色較深的已固碳泥土。他認為恍如看到地球未來救星，珍而重之地收藏。



