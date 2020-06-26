自僱人士「保就業」 14萬份申請不合資格

疫情下推出的「保就業」計劃，為自僱人士提供一筆過七千五百元的資助。政府表示，保就業計劃秘書處在收到的近二十六萬份申請中，有約十四萬份申請因不符合申請資格而未能獲批，正陸續通知有關申請者。「保就業」計劃秘書處表示，未能獲批的申請人主要並非以「自僱人士」的身份開設強積金戶口、以「僱員」身份或因離職後開設的「個人帳戶」提出申請，另外，若在今年三月三十日或之前取消「自僱人士」身份開設的強積金戶口，亦不符合申請資格。



